Англія

Минулого року це зробити не вдалось.

Наприкінці минулої кампанії англійський Манчестер Сіті в очікуванні відходу бельгійського атакувального півзахисника Кевіна Де Брюйне активно шукав заміну досвідченому гравцю й прагнув підписати англійця Моргана Гіббс-Вайта з Ноттінгем Форест.

Однак тоді ані "містяни", ані пізніше лондонський Тоттенгем, із своїми пропозиціями в майже 70 млн євро не змогли перебити бажання одіозного президента "лісників" залишити гравця в клубі.

26-річний виконавець тоді ще й новий контракт підписав до 2028 року, тож про зміну умов його можливого продажу не йдеться.

А вже наприкінці цього сезону Сіті очікує на відхід ще одного наддосвідченого лідера команди — португальця Бернарду Сілви, і цього разу Гіббс-Вайт знову буде серед кандидатів на його заміну.

Ноттінгему при цьому буде складно втримати свого провідного футболіста, оскільки переваги у вигляді участі в єврокубках для команди наразі не прогнозується.

За сезон Морган провів 35 матчів, забив сім голів та віддав чотири асисти.