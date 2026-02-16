Італія

Комоллі заявив про несправедливість і проблеми із системою VAR.

Після драматичної поразки від Інтера з рахунком 2:3 у матчі Серії А керівництво Ювентуса виступило з різкою заявою щодо суддівства. Директор туринського клубу Дам’єн Комоллі висловив обурення рішеннями арбітра, зокрема вилученням захисника П’єра Калюлю.

Функціонер вважає, що система відеоповторів працює некоректно і потребує змін.

"Такі події неприпустимі. Протокол VAR неправильний, система не працює. Ми дійшли до точки неповернення, і це очевидно всім. Сьогодні говорити про футбол майже нема про що.

Ми втратили три очки, але італійський футбол втратив набагато більше. На полі була справжня несправедливість. Жаль уболівальників — ми не могли змагатися на рівних", — заявив Комоллі.

Інтер — Ювентус 3:2 Відео голів та огляд матчу Серії А