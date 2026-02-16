Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 15 лютого 2026 року.

Наполі у матчі 25 туру італійської Серії A зіграв унічию проти Роми на власному полі (2:2).

Команда Джан П’єро Гасперіні в кожному з таймів забивала голи та виходила вперед за рахунком.

Однак рівно стільки ж разів суперники знаходили спосіб відігратись, тож наближена до рівної гри отримала підтвердження на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Рома у рамках 25-го туру італійської Серії А-2025/26:

Наполі — Рома 2:2

Голи: Спінаццола, 40, Аліссон, 82 — Мален, 7, 71 (пен.)

Наполі: Мілінкович-Савич — Ррахмані (Аліссон, 70), Буонджорно, Беукема — Гутьєррес, Лоботка, Ельмас (Гілмор, 79), Спінаццола (Олівера, 70) — Політано (Маццоккі, 84), Гойлунн, Вергара (Джоване, 79).

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Гіларді — Челік, Крістанте, Пізіллі (Ель-Айнауї, 65), Веслі (Цимікас, 72) — Лор. Пеллегріні (Вентуріно, 65), Сарагоса (Суле, 46) — Мален (Ваз, 72).

Попередження: Ррахмані — Манчіні