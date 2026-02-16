Іспанія

Важка поразка "матрацників".

Центральний захисник мадридського Атлетіко Хосе Хіменес висловився після розгромної поразки від Райо Вальєкано (0:3) в рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги.

«Ми не виклалися на 100%, такою є реальність. Коли ми викладалися на 99%, у нас нічого не виходило і зараз теж не вийде. Це сумно. Днями ми провели відмінний матч проти Барселони (4:0), ми були зосереджені... Але думати, що досягнеш перемоги, просто одягнувши футболку Атлетіко, неправильно.

Суперник провів чудовий матч, вони зіграли так, як мали зіграти. Ми не зробили того, що мали зробити, і не відповідали їх рівню інтенсивності. Я перепрошую. Ми маємо виправити ситуацію, але реальність така, що те, що сталося сьогодні, не повинно повторитися.

Це можна пояснити багатьма причинами: хвилюванням у Кубку, передчуттям виходу у фінал. Ла Ліга важка, така реальність, але ми – Атлетіко. У нас чудовий склад, ми всі дуже добрі гравці. Ми будемо працювати, щоб досягти свого, але 99% недостатньо. Ми маємо викладатися на всі 100%, що й показав сьогоднішній матч, – сказав Хіменес.