Команда Джан П'єро Гасперіні двічі виходила вперед за ходом протистояння, але суперники постійно знаходили відповіді.
Наполі — Рома, Getty Images
15 лютого 2026, 23:45
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі — Рома 2:2
Голи: Спінаццола, 40, Аліссон, 82 — Мален, 7, 71 (пен.)
Наполі: Мілінкович-Савич — Ррахмані (Аліссон, 70), Буонджорно, Беукема — Гутьєррес, Лоботка, Ельмас (Гілмор, 79), Спінаццола (Олівера, 70) — Політано (Маццоккі, 84), Гойлунн, Вергара (Джоване, 79).
Рома:
Свілар — Манчіні, Ндіка, Гіларді — Челік, Крістанте, Пізіллі (Ель-Айнауї, 65), Веслі (Цимікас, 72) — Лор. Пеллегріні (Вентуріно, 65), Сарагоса (Суле, 46) — Мален (Ваз, 72).
Попередження: Ррахмані — Манчіні