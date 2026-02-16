Англія

Іспанець відзначив датського півзахисника.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився після перемоги над Віганом (4:0) в Кубку Англії. Його слова наводить BBC.

«Ми добре почали. Ми зробили багато замін, тому що деяким гравцям була потрібна практика, і вони її заслуговували. Я дуже задоволений тим, як ми розпочали гру, та інтенсивністю, яку ми продемонстрували, взаємодією гравців та загрозою, яку ми представляли. Очевидно, перший тайм змінив ситуацію на краще.

Ми спробували кілька різних варіантів, тому що деякі гравці були недоступні. Я дуже задоволений, бо хлопці чудово впоралися.

У нас була можливість спробувати різні варіанти та різні зв'язки гравців. Впевнений, з цього моменту і до кінця сезону ми цим користуватимемося.

Нергор? Він знову був чудовий. Я не здивований. Він готується, тренується кожен божий день, піклується про себе та своїх товаришів по команді. У цьому випадку ви можете грати у будь-якому контексті. Я дуже задоволений ним», – сказав Артета.