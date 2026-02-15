Італія

Головний тренер Комо публічно розкритикував свого зіркового форварда.

Альваро Мората знову опинився в епіцентрі скандалу, підставивши свою команду у важливому матчі Серії А проти Фіорентини. Іспанський нападник, який вийшов на заміну у другому таймі, примудрився отримати дві жовті картки за дві хвилини та залишив Комо у меншості, що призвело до поразки з рахунком 1:2.

На післяматчевій прес-конференції Сеск Фабрегас не став захищати свого колишнього одноклубника по Челсі та збірній Іспанії. Навпаки, молодий тренер вибухнув гнівною тирадою на адресу досвідченого ветерана.

"Провокації — це частина футболу. Ті, хто не може толерувати провокації, мають змінити професію. Він досвідчений гравець, капітан збірної, і я очікую від нього зовсім іншої поведінки", — заявив розлючений Фабрегас.

Мората, який поки що не забив жодного гола за Комо у Серії А в 15 матчах, втратив контроль над собою після сутички з суперником. Замість того, щоб стриматися, він відштовхнув опонента, за що миттєво побачив перед собою червоне світло.

Фабрегас наголосив, що грань між перемогою та поразкою дуже тонка, і такі непрофесійні дії неприпустимі: "Мені не потрібні виправдання. Ми не можемо дозволяти діям інших впливати на нас так, щоб це шкодило команді", — резюмував тренер.

Наразі, після 24 турів, Комо посідає 7 сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 41 пункт.