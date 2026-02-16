Італія

Гравець Інтера зацікавив лондонський клуб.

Лондонський Арсенал витратив 67 млн євро влітку минулого року на підписання шведського нападника Віктора Йокереса з лісабонського Спортінга, однак на цьому апетити "канонірів" у контексті підсилення власної ланки атаки себе не вичерпали.

Упродовж сезону англійський клуб працює над пошуком ще одного гравця на цю позицію, і нещодавно стало відомо, що до переліку потенційних кандидатів долучився гравець міланського Інтера Піо Еспозіто.

Саме заради 20-річного виконавця скаути Арсеналу минулими вихідними відвідали непересічне протистояння "змій" та туринського Ювентуса в рамках Derby d'Italia в чемпіонаті.

Вочевидь, залишились задоволеними, оскільки потенційний новачок забив невдовзі після появи на полі на заміну.

Проте в Інтера є чітке бачення майбутнього Еспозіто в клубі, тому планується продовження його контракту до 2031 року, що має відбити бажання охочих його підписати.

У цьому сезоні на рахунку Піо шість голів та шість асистів у 32 матчах.