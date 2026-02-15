Італія

Вихованець Мілана про свою головну мрію.

Півзахисник туринського Ювентуса Мануель Локателлі висловився про капітанську повʼязку. Його слова наводить DAZN.

«Мрія всього мого життя. Я намагаюся віддавати всі сили у кожному матчі. Іноді я грав добре, іноді не дуже. Але я завжди вкладав у це свою душу.

Я радий тому, що роблю, і я завжди любитиму цю футболку», – сказав Локателлі.

Цього сезону Мануель Локателлі відіграв за Ювентус 33 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.