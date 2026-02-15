Італія

Захисник Інтера зазнав масових образ після суперечливого епізоду з вилученням Калулу.

Захисник Алессандро Бастоні був змушений обмежити активність у своїх соціальних мережах після хвилі образ і погроз, які надійшли на його адресу після матчу між Інтер та Ювентус.

Поєдинок завершився перемогою "нерадзуррі" з рахунком 3:2. У драматичному матчі автогол Андреа Камб’язо та результативні дії Піо Еспозіто і Пйотра Зелінського забезпечили Інтеру успіх над принциповим суперником.

Втім, гра не обійшлася без суперечливих моментів. На 42-й хвилині захисник туринців П’єр Калулу отримав другу жовту картку та був вилучений з поля. Епізод стався після падіння Бастоні, який опинився в центрі уваги — він впав у боротьбі з французом, а арбітр Федеріко Ла Пенна одразу показав картку. Повтори продемонстрували, що італієць симулював фол, намагаючись спровокувати вилучення суперника.

Додаткової напруги ситуації додав той факт, що сам Бастоні на той момент уже мав жовту картку, і в разі покарання за симуляцію також залишив би поле. Після рішення судді футболіст емоційно відсвяткував вилучення опонента.

Після фінального свистка на адресу 26-річного гравця пролунала значна кількість критики з боку вболівальників, арбітрів та експертів. Дехто навіть закликав не викликати його до збірної Італії.

Окремі користувачі пішли далі й почали надсилати образи безпосередньо футболісту. У результаті Бастоні вимкнув можливість коментування всіх публікацій у своєму профілі в Instagram. Публічних заяв після завершення дербі він не робив.