Італія

Форвард тренується в Бельгії, а неаполітанці можуть застосувати дисциплінарні санкції.

Нападник Наполі Ромелу Лукаку не з’явився на тренувальній базі клубу в Кастель-Вольтурно під час міжнародної паузи.

За інформацією Ніколо Скіра, футболіст повідомив про намір тренуватися в Бельгії, однак це рішення не було погоджене з керівництвом клубу.

У Наполі розцінюють ситуацію як порушення внутрішніх правил. Клуб розглядає можливість застосування дисциплінарних заходів щодо гравця, зокрема фінансових санкцій. Остаточне рішення очікується після внутрішнього аналізу ситуації.

У поточному сезоні Лукаку провів 7 матчів та забив 1 гол. Через травму 32-річний форвард пропустив значну частину кампанії.

Нагадаємо, нападник залишив розташування збірної Бельгії напередодні березневих товариських матчів.