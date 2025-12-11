Італія

Бельгійський форвард відновлюється після серйозної травми та готується до можливого повернення на поле в грудні.

Нападник Наполі Ромелу Лукаку вперше за чотири місяці провів повноцінне тренування з командою. Форвард поступово повертається до роботи після травми, якої зазнав 14 серпня у контрольному матчі проти Олімпіакоса (2:1). Тоді футболіст серйозно пошкодив прямий м’яз лівого стегна.

Лукаку виступає за неаполітанців із 2024 року, а його контракт чинний до 2027-го. У минулому сезоні бельгієць був одним із лідерів атаки команди, записавши на свій рахунок 14 голів і 11 результативних передач у 38 матчах у всіх турнірах.

За інформацією Sky Sports Italy, форвард може повернутися на поле вже 18 грудня — у півфіналі Суперкубку Італії, де Наполі зустрінеться з Міланом.

Нагадаємо, що Довбик потрапив до трансферних планів Наполі.