Італія

У продовженні 27 туру чемпіонату Італії.

Наполі на виїзді вирвав перемогу над Вероною (2:1)

Підопічні Конте вийшли вперед вже на 2-й хвилині гри: Гойлунн головою відправив мʼяч у сітку. Протягом матчу неаполітанці мали декілька нагод, аби закрити питання про переможця, але натомість пропустили. У середині другого тайму Акпа-Акпро після подачі з кутового потужним ударом прошив ворота суперника.

Проте в останній атаці гості таки змогли дотиснути суперника. Лукаку, який вийшов на заміну, зблизька розстріляв воротаря.

У підсумку Наполі вириває дуже важливі очки в боротьбі за топ-4. Неаполітанці посідають 3-тю сходинку та мають у своєму активі 51 пункт. Вже завтра Рома, яка посідає 4-ту сходинку, у лобовій зустрічі проти Ювентуса, що йде на 5-й позиції, має шанс наздогнати Наполі.

Верона - Наполі 1:2

Голи: Акпа-Акпро, 65 - Гойлунн, 2, Лукаку, 90+6

Верона: Монтіпо — Едмундссон, Нельссон, Белла-Кочап (Фресе, 55) — Оєгоке (Суслов, 70), Акпа-Акпро (Слотсагер, 82), Гальярдіні, Харруї (Ньясс, 82), Брадарич — Бові, Сарр (Москера, 55)

Наполі: Мерет — Беукема, Жезус, Буонджорно — Політано (Джоване, 78), Лоботка (Гілмор, 73), Ельмас, Спінаццола (Гутьєррес, 52) — Вергара (Маццоккі, 78), Сантос (Лукаку, 73) — Гойлунн

Попередження: Акпа-Акпро, Суслов, Харруї — Вергара, Ельмас, Жезус, Лукаку