Італія

Голи Бремера та Маккенні на старті матчу принесли туринцям перемогу над "грифонами".

Ювентус здобув переконливу домашню перемогу над Дженоа у матчі 31-го туру італійської Серії А — 2:0.

Туринці вирішили долю зустрічі вже на старті поєдинку. На 4-й хвилині Глейсон Бремер відкрив рахунок, вдало зігравши на добиванні після стандарту. А вже на 17-й хвилині Вестон Маккенні подвоїв перевагу господарів, завершивши швидку комбінацію за участі Франсішку Консейсау.

Після цього Ювентус продовжував контролювати хід гри, створюючи моменти біля воріт суперника. Дженоа, за яку виступає українець Руслан Маліновський, намагалася відповісти, проте гостям бракувало точності у завершальній стадії.

У другому таймі команда Лучано Спаллетті могла довести рахунок до розгромного, але свої шанси не реалізувала. Водночас Дженоа отримала чудову можливість повернутися у гру — арбітр призначив пенальті, однак Ді Грегоріо, який вийшов на заміну після перерви, парирував удар і врятував свою команду.

У підсумку Ювентус впевнено довів матч до перемоги та набрав важливі три очки, скоротивши відставання від зони Ліги чемпіонів до мінімуму. Дженоа ж зазнала чергової поразки та продовжує боротьбу у середині турнірної таблиці.

Ювентус - Дженоа 2:0

Голи: Бремер, 4, Маккенні, 17

Ювентус: Перін (Ді Грегоріо, 46) — Калулу, Бремер, Келлі, Камб'язо (Гольм, 83) — Локателлі — Консейсан (Міретті, 83), Маккенні, Тюрам, Їлдиз (Бога, 90) — Девід (Мілік, 67)

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Еллертссон, Френдруп (Ехатор, 83), Маліновський (Мазіні, 66), Мартін — Мессіас (Бальданці, 52), Олівейра — Коломбо (Екубан, 66)

Попередження: Локателлі, Маккенні, Бремер, Тюрам — Френдруп