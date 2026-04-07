Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 6 квітня 2026 року.

Наполі на своєму полі обіграв Мілан у 31-му турі Серії А з рахунком 1:0.

У першому таймі команди мали кілька небезпечних моментів: Леонардо Спінаццола пробив повз ворота, а Крістофер Нкунку та Страхиня Павлович також не змогли вразити ціль.

Після перерви неаполітанці додали темп, і лише реакція Майка Меньяна рятувала Мілан після ударів Джованне та Андре-Франка Замбо-Ангісси. Однак кіпер гостей виявився безсилим проти прицільного удару Маттео Політано, який відзначився голом лише за п’ять хвилин після виходу на заміну.

Наполі набрав 65 очок і піднявся на друге місце в Серії А. Команді Антоніо Конте вдалося обійти Россонері, які йдуть третіми в таблиці з 63 балами.

Наполі — Мілан 1:0

Гол: Політано, 79

Наполі: Мілінкович-Савич — Жезус (Беукема, 85), Буонджорно, Олівера — Гутьєррес, Замбо-Ангісса, Лоботка, Спінаццола (Політано, 74) — Де Брюйне (Ельмас, 85), Джоване (Аліссон, 70), Мактоміней.

Мілан: Меньян — Томорі (Лофтус-Чік, 82), Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Атекаме, 62), Фофана (Леау, 83), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Фюллькруг (Хіменес, 63), Нкунку (Пулішич, 74).



Попередження: Буонджорно, Політано