Італія

Головний тренер Наполі Антоніо Конте може піти після завершення сезону — на спеціаліста чекають у збірній Італії. Неаполітанці готуються до розставання з наставником і вже обирають майбутнього наступника.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, у клубі розглядають кандидатури Енцо Марески (наразі безробітний) та Вінченцо Італьяно (Болонья). Також у списку фігурують Даніеле де Россі (Дженоа) та Фабіо Гроссо (Сассуоло). Керівництво "партенопейців" прагне знайти тренера, який зможе продовжити успішний курс команди.

Наразі Наполі посідає другу сходинку в турнірній таблиці Серії А після 31-го туру, на сім балів відстаючи від лідируючого Інтера. Нагадаємо, у минулому розіграші Антоніо Конте привів команду до чемпіонства.

Вже 12 квітня неаполітанці зіграють на виїзді проти Парми, початок зустрічі — о 16:00.