Інтер має намір зберегти Крістіана Ківу на посаді головного тренера. За даними La Gazzetta dello Sport, міланський клуб планує продовжити контракт із румунським фахівцем до літа 2028 року.

Після підписання нової угоди Інтер збирається перейти на тактичну схему "4-3-2-1", дещо змінивши свій стиль гри. Крістіан Ківу очолив "нерадзуррі" у червні 2025 року, підписавши контракт до 2027 року. До цього румун із 2018 по 2024 рік тренував команди Інтера різних вікових категорій, а у 2025 році працював із Пармою.

Нагадаємо, що Ківу захищав кольори міланського клубу під час ігрової кар'єри з 2007 по 2014 рік. У складі команди він виборов вісім трофеїв, серед яких перемога у Лізі чемпіонів.

Наразі Інтер лідирує в Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача на сім очок.

