Захисник повернеться до Інтера після невдалого сезону у Лізі 1.

Оренда Бенжаміна Павара у Марселі не завершиться повноцінним трансфером — французький клуб вирішив не активувати опцію викупу гравця.

Минулого літа захисник перебрався до Марселя з Інтер з великими очікуваннями. Від чемпіона світу чекали стабільності, лідерських якостей та посилення оборони, однак сезон для нього виявився невдалим.

За інформацією французьких ЗМІ, Павар не зміг виправдати сподівання ні за рівнем гри, ні за ставленням, через що став одним із символів розчарувань команди в поточному сезоні.

У Марселі навіть не розглядають варіант викупу гравця, попри можливість домовитися з Інтером про зниження ціни. Остаточне рішення ще може залежати від змін у керівництві клубу, однак нинішній курс залишається незмінним.

Таким чином, після завершення сезону Павар повернеться до Інтера, де його майбутнє поки що під питанням. У клубі планують перебудову складу, зокрема в захисній лінії, тому не виключено, що француз знову вирушить в оренду.