Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 21 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Італії-2025/26 у Мілані місцевий Інтер прийматиме Комо (перший матч — 0:0).

ВІВТОРОК, 21 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Інтер і Комо сьогодні визначать першого фіналіста поточної кампанії Кубка Італії, тоді як завтра до сильнішого з цієї пари приєднається тріумфатор домашнього для Аталанти матчу-відповіді проти Лаціо (перший — 2:2). Дуель за трофей відбудеться на Стадіо Олімпіко в Римі 13 травня. "Нерадзуррі" до четвертого за сезон поєдинку з "б'янкоблу" очікувано підходять у статусі фаворитів.

Після першого півфінального матчу на початку березня команда Крістіана Ківу забуксувала, але повернулася до оптимальних кондицій у квітні. Інтер відзначився 12-ма голами в попередніх трьох поєдинках Серії А, зокрема здійснивши камбек на Стадіо Джузеппе Сінігалья (4:3). Перебуваючи за крок від здобуття Скудетто, міланський гранд має намір досягнути успіху й у Кубку.

Комо ж навпаки вдало пройшов минулий місяць, а протягом цього зазнав кількох невдач. Амбітний колектив Сеска Фабрегаса ризикує найближчим часом не тільки попрощатися з мріями про Лігу чемпіонів, але й зіткнутися з реальністю у вигляді боротьби за втримання в топ-6 Серії А. Інтризі в сьогоднішньому протистоянні відповідні зміни у формі півфіналістів не пішли на користь.

Букмекери очікують, що наступного, вирішального раунду турніру дістануться саме "нерадзуррі" (1.42 проти 2.85 у "б'янкоблу"). Так, на перемогу Інтера в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Комо оцінюється показником 4.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Х. Мартінес — Аканджі, Ачербі, К. Аугусто — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Дімарко — Бонні, Тюрам

Комо: Бюте — Рамон, Д. Карлос, Кемпф — Діао, Перроне, Да Кунья, Вальє — Пас, Батуріна — Дувікас

