Ліга конференцій

Команда Олівера Гласнера використала максимум із мінімуму створеної небезпеки для воріт Дмитра Різника.

На стадії півфіналів єврокубків уже ніхто не задає собі питань, чи вартував докладених зусиль тривалий шлях упродовж виснажливого сезону. Бо попереду залишається лише головне питання — хто з двох пар команд вийде до фіналу й боротиметься за головний трофей. У контексті Ліги конференцій УЄФА нам, як палким уболівальникам українського футболу, було втричі більш приємно говорити цього разу, що представник нашої країни надзвичайно близький до історичного успіху.

Донецький Шахтар почав цей футбольний рік раніше за всіх в українській Прем’єр-лізі й має бажання досягти великої мрії. Але на шляху команди Арда Турана цього разу постав найбільш складний із можливих суперників — лондонський Крістал Пелес. Той самий, який мав грати в основному раунді Ліги Європи, але через порушення правил володіння кількома клубами та Джона Текстора його місце там посів французький Ліон. А "склярі" Олівера Гласнера тим часом протримались довше за "ткачів".

А от хто протримався недовго, так це оборона Шахтаря без безглуздої помилки вже на першій хвилині цього протистояння. М’яч стрибав на правому фланзі атаки Пелес, і було очевидно, що в силовій боротьбі шансів проти таких суперників, як Матета та Сарр, не багато, але гості приборкали відскоки й розігнали свого найкращого бомбардира цього сезону єврокубків під удар у дальній кут воріт Різника з меж штрафного.

Звичайно, що після цього всі карти були суто в руках колективу Гласнера, бо Шахтар мав іти відіграватись, а отже мав усі шанси зловити фірмову контратаку Пелес. І насправді кілька небезпечних випадів "склярі" до перерви таки мали, проте Різник із захисниками, нехай подекуди й на дуже тонкій межі від фіаско, але тримали останній рубіж більш-менш надійно.

Ще й в атаці донеччани почали помітно додавати й зрештою вийшли на непогані оберти десь посеред першого тайму та мали кілька гольових моментів уже безпосередньо в чужому штрафному. Але так ними й не скористались — їхня чи не найбільша проблема й точно ключова різниця поміж двома командами цього вечора.

Перевага в першому таймі майже за всіма компонентами наче й була за "гірниками", але зуміли відігратись вони лише поперерві, коли несподівано для Пелес реалізували вже першу подачу кутового з лівого флангу від Педріньйо да Сілви, яку Еліас головою на ближній продовжив на Очеретька, якому залишалось у падінні усередині воротарського просто не схибити, як, наприклад, зробив Егіналду в одному з епізодів першого тайму.

Шахтар одразу відчув смак крові й намагався тиснути й надалі, але встиг створити момент лише для удару Егіналду з лівого флангу штрафного, який знову ж таки блокував Муньйос. Тоді навіть кутового арбітри помилково не призначили, а от те, що почалось після цього вже у володіннях Різника, ми б воліли взагалі не бачити.

Спочатку воротар Шахтаря відверто врятував команду, причому — двічі, у моментах Матета та Сарра в центрі штрафного, а потім Пелес на хвилі атаки почав жбурляти дальні аути з обох флангів, і зрештою Річардс із лівого краю нападу кинув на ближню, де м’яч відскочив у центр точно на ногу вільному Камаді. І знову треба відіграватись.

Незважаючи на те, що донеччани знову були активними попереду майже до самого завершення гри, але кількість гольових моментів тепер уже в них була незначною. Натомість суперники підловили Шахтар на черговій індивідуальній помилці, коли Бондар у центральному колі не зіграв на відскоку, а Камада зачепився й на 84 хвилині відправив Странд Ларсена добивати "гірників" у цьому матчі.

І насправді навіть за таких умов могла б з’явитись надія навіть на порятунок у цій частині двобою, якби за мить після третього пропущеного Матвієнко головою на ближній замкнув під дальню стійку подачу Назарини із штрафного з глибини правого флангу. Але натомість до Лондона команда Турана поїде із завданням, яке наразі невідомо, як вирішувати.

Матч-відповідь поміж лондонським Крістал Пелес та донецьким Шахтарем відбудеться 7 травня.

Шахтар — Крістал Пелес 1:3

Голи: Очеретько, 48 — Сарр, 1, Камада, 58, Странд Ларсен, 84



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Бондаренко, 74), Очеретько (Назарина, 83), Марлон Гомес (Ізакі, 65) — Аліссон, Еліас (Траоре, 83), Егіналду (Невертон, 74).

Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада (Лерма, 90), Мітчелл — Сарр, Піно (Джонсон, 73) — Матета (Странд Ларсен, 65).Попередження: Очеретько, Вінісіус, Педріньйо Азеведо — Піно, Канво