Ліга Європи

Відбувся один із півфіналів єврокубкового турніру.

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи Брага на своєму полі вирвала перемогу над Фрайбургом із рахунком 2:1.

Португальська команда відкрила рахунок у матчі на восьмій хвилині, коли результативним ударом відзначився Демір Тікназ. Проте за ті ж вісім хвилин німці відповіли точним ударом Вінченцо Гріфо.

Наприкінці першого тайму Брага мала чудовий шанс знову вийти вперед, але Родріго Саласар не реалізував пенальті.

Проте останнє слово було за Брагою, коли на другій компенсованій хвилині до другого тайму перемогу господарям поля забезпечив Маріо Доржелес.

Матч-відповідь у Німеччині пройде 7 травня.

Голи: Тікназ, 8, Доржелес, 90+2 — Гріфо, 16.

Брага: Горнічек — Карвалью, Олівейра, Лагербільке, Гомес — Тікназ, Моутінью, Горбі — Орта (Доржелес, 26), Саласар (Наварро, 72) — Віктор.

Фрайбург: Атуболу — Макенго, Лінгарт, Гінтер, Трой — Манзамбі, Еггештайн — Гріфо (Шергант, 81), Сузукі (Шелер, 81), Бесте — Матанович.

Попередження: Карвалью, Гомес — Гріфо, Лінгарт, Макенго.

