Ліга конференцій

Гол Алемао після перерви приніс іспанцям перемогу в першому матчі протистояння.

Райо Вальєкано здобув мінімальну перемогу над Страсбуром у першому півфінальному матчі Ліги конференцій — 1:0.

Поєдинок розпочався у досить обережному темпі: команди довго придивлялися одна до одної, а в першому таймі практично не створили небезпечних моментів. Господарі більше володіли м’ячем, але до реальних загроз воротам справа майже не доходила.

Після перерви гра пожвавилася, і саме мадридці змогли використати свій шанс. На 54-й хвилині після подачі зі стандарту Алемао вдало зіграв головою та переправив м’яч у сітку — 1:0.

Надалі Райо Вальєкано контролював хід зустрічі й був ближчим до другого гола. Зокрема, небезпечні моменти мали захисник Лежен та інші гравці атаки, однак воротар гостей неодноразово рятував свою команду.

Страсбур активізувався у кінцівці й намагався врятувати матч, але так і не завдав жодного удару в площину воріт. Попри кілька напружених епізодів у штрафному майданчику господарів, оборона іспанців діяла надійно.

Райо Вальєкано — Страсбур 1:0

Гол: Алемао, 54

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія — Лопес (Гумбау 90+4), Валентін — Ахомаш, Паласон (Камельйо 88), Де Фрутос (Пача 89) — Алемао (Діас 64).

Страсбур: Пендерс — Уаттара, Омобаміделе, Хогсберг, Чілвелл — Дукуре, Ель-Мурабет (Оєделе 90+6) — Морейра, Енсісо, Годо (Амо Амеямо 67) — Емега (Нанасі 84).

Попередження: Сісс 38, Ахомаш 74, Лежен 76, Карденас 82 — Ель Мурабет 11, Емега 45+6, Чілвелл 74, Морейра 78, Оєделе 90+7