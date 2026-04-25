Піза в наступному турі може оформити путівку до Серії Б.

Парма мінімально перемогла Пізу (1:0)

Другу гру поспіль героєм для хрестоносців стає Ельфеж. Зимовий новачок минулого туру забив вирішальний мʼяч у ворота Удінезе. Сьогодні французький форвард приніс три очки у протистоянні з командою Хільємарка.

На заключних хвилинах поєдинку 23-й номер, який зʼявився на полі у другому таймі, зіграв як справжній нападник. Після декількох рикошетів Неста опинився абсолютно один перед воротами суперника та впритул розстріляв голкіпера.

У підсумку Парма святкує перемогу, яка дозволяє їй піднятися на 12-ту позицію, маючи у своєму активі 42 пункти. Піза залишається останньою командою ліги з 18 очками. У наступному турі торрі можуть офіційно оформити виліт до Серії Б.

Парма — Піза 1:0

Гол: Ельфеж, 82

Парма: Судзукі — Чиркаті, Тройло, Ндіає — Дельпрато (Алмквіст, 81), Бернабе, -, Кейта, Валері — Стрефецца (Ельфеж, 66), Пеллегріно

Піза: Шемпер — Божинов, Караччоло, Канестреллі — Ангорі, Акінсанміро (Куадрадо, 80), Ебішер, Вурал (Піччініні, 46), Леріс — Стоїлькович (Мейстер, 66), Морео

Попередження: Ндіає — Канестреллі, Вурал