Дивіться відео накращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 27 квітня 2026 року.

Кальярі у матчі 34 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Аталанту (3:2).

Господарі поля відкрили рахунок вже на першій хвилині зусиллями Пола Менді, який за сім хвилин оформив дубль у своєму першому поєдинку у стартовому складі клубу.

Аталанта взялася за справу наприкінці першого тайму – на 40 хвилині Джунлука Скамакка відіграв один м'яч, а через п'ять хвилин він оформив дубль, зрівнявши цифри на табло.

Проте останнє слово було за Кальярі, коли на старті другого тайму голом відзначився Дженнаро Борреллі.

Після 34 турів Кальярі набрав 36 очок і посідає 16 місце у Серії А, а у Аталанти 54 бали та сьома позиція.

Кальярі — Аталанта 3:2

Голи: Менді, 1, 8, Борреллі, 47 - Скамакка, 40, 45.

Кальярі: Капріле — Педру, Міна, Родрігес (Доссена, 73), Оберт — Адопо, Гаетано, Дейола (Палестра, 56) — Фолоруншо — Еспозіто (Сулемана, 56), Менді (Борреллі, 46).

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Коссуну, 73) — Белланова (Залевські, 56), де Рон (Лоуренсо, 73), Пашалич, Дзаппакоста (Крстович, 56) — Де Кетеларе (Самарджич, 77), Распадорі — Скамакка.