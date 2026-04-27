Італія

Результат матчу кілька разів змінювався у заключному відрізку.

У рамках 34-го туру італійської Серії А Лаціо та Удінезе видали один із найяскравіших матчів туру, завершивши зустріч результативною нічиєю — 3:3.

Гості відкрили рахунок на 18-й хвилині завдяки ефектному удару Кінгслі Ехізібуе під поперечину. Лаціо відповів уже після перерви — на 50-й хвилині Лука Пеллегріні потужним ударом зльоту відновив рівновагу.

Події почали розгортатися стрімко наприкінці матчу. На 80-й хвилині Педро вивів римлян уперед, блискуче закрутивши м’яч у дальній верхній кут. Здавалося, господарі втримають перемогу, однак Удінезе перевернув гру за лічені хвилини.

Спочатку на 86-й хвилині Артур Атта скористався відскоком у штрафному майданчику й зрівняв рахунок, а вже на 90+3 хвилині оформив дубль, пробивши крізь скупчення гравців — 2:3.

Втім, фінальне слово залишилося за Лаціо. На 90+6 хвилині після подачі Педро та гри на добиванні Даніель Мальдіні проштовхнув м’яч у сітку, встановивши підсумковий рахунок — 3:3.

Лаціо — Удінезе 3:3

Голи: Пеллегріні, 50, Педро, 80, Мальдіні, 90+6 - Ехізібуе, 18, Атта, 86, 90+3

Лаціо: Мотта — Лаццарі, Романьйолі, Провстгор, Пеллегріні (Тавареш, 84) — Башич, Патрік, Тейлор (Деле-Баширу, 46) — Канчельєрі (Ісаксен, 65), Діа (Педро, 46), Нослін (Мальдіні, 76)

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе (Байо, 82), Соле — Ехізібуе (Саррага, 82), Еккеленкамп (Букса, 69), Пйотровські (Міллер, 66), Атта, Камара (Арісала, 82) — Дзаніоло, Гує

Попередження: Канчельєрі, Канчельєрі, Пеллегріні, Патрік — Саррага