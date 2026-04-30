Вінгер Барселони Рафінья Діас може отримати щедрі пропозиції майбутнім літом. Бразилець зацікавив клуби із Саудівської Аравії, які готові запропонувати надвигідні умови для переходу.

Втім, згідно з даними Mundo Deportivo, наразі 29-річний футболіст повністю відданий Барселоні та не збирається залишати команду. Керівництво "синьо-гранатових" також не має наміру продавати важливого виконавця.

У сезоні-2025/26 Рафінья залишається одним із ключових гравців у тактичних побудовах каталонців. Ринкова вартість футболіста, за оцінкою порталу Transfermarkt, становить 80 млн євро, а його чинний трудовий договір із клубом розрахований до середини 2028 року. 

