Бразильський вінгер "синьо-гранатових" привернув увагу клубів із Близького Сходу, проте наразі футболіст та керівництво каталонців не налаштовані на зміну клубної прописки.

Вінгер Барселони Рафінья Діас може отримати щедрі пропозиції майбутнім літом. Бразилець зацікавив клуби із Саудівської Аравії, які готові запропонувати надвигідні умови для переходу.

Втім, згідно з даними Mundo Deportivo, наразі 29-річний футболіст повністю відданий Барселоні та не збирається залишати команду. Керівництво "синьо-гранатових" також не має наміру продавати важливого виконавця.

У сезоні-2025/26 Рафінья залишається одним із ключових гравців у тактичних побудовах каталонців. Ринкова вартість футболіста, за оцінкою порталу Transfermarkt, становить 80 млн євро, а його чинний трудовий договір із клубом розрахований до середини 2028 року.

Раніше Рафінья вибачився перед фанатами Атлетіко за скандальний жест.