Бразильський вінгер "синьо-гранатових" привернув увагу клубів із Близького Сходу, проте наразі футболіст та керівництво каталонців не налаштовані на зміну клубної прописки.
Рафінья Діас, Getty Images
30 квітня 2026, 12:20
Вінгер Барселони Рафінья Діас може отримати щедрі пропозиції майбутнім літом. Бразилець зацікавив клуби із Саудівської Аравії, які готові запропонувати надвигідні умови для переходу.
Втім, згідно з даними Mundo Deportivo, наразі 29-річний футболіст повністю відданий Барселоні та не збирається залишати команду. Керівництво "синьо-гранатових" також не має наміру продавати важливого виконавця.
У сезоні-2025/26 Рафінья залишається одним із ключових гравців у тактичних побудовах каталонців. Ринкова вартість футболіста, за оцінкою порталу Transfermarkt, становить 80 млн євро, а його чинний трудовий договір із клубом розрахований до середини 2028 року.
Раніше Рафінья вибачився перед фанатами Атлетіко за скандальний жест.