Італія

Дивіться відео накращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 27 квітня 2026 року.

Лаціо у матчі 34 туру італійської Серії А на своєму полі поділив очки з Удінезе (3:3).

Удінезе відкрив рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 18 хвилині голом відзначився Кінгслі Ехізібуе.

Потім на старті другого тайму Лука Пеллегріні зрівняв цифри на табло і так було до 80 хвилини, коли голом відзначився Педро, але через шість хвилин Артюр Атта відновив рівність у рахунку.

На 93 хвилині Удінезе знову вийшов вперед завдяки голу Атти, який оформив дубль, але "орли" сказали своє останнє слово, коли через три хвилини Даніель Мальдіні зрівняв рахунок — 3:3.

Після 34 турів Лаціо набрав 48 очок і займає восьме місце в Серії А, а в Удінезе 44 бали та 11 позиція.

Лаціо — Удінезе 3:3

Голи: Пеллегріні, 50, Педро, 80, Мальдіні, 90+6 - Ехізібуе, 18, Атта, 86, 90+3.

Лаціо: Мотта — Лаццарі, Романьйолі, Провстгор, Пеллегріні (Тавареш, 84) — Башич, Патрік, Тейлор (Деле-Баширу, 46) — Канчельєрі (Ісаксен, 65), Діа (Педро, 46), Нослін (Мальдіні, 76).

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе (Байо, 82), Соле — Ехізібуе (Саррага, 82), Еккеленкамп (Букса, 69), Пйотровські (Міллер, 66), Атта, Камара (Арісала, 82) — Дзаніоло, Гує.

Попередження: Канчельєрі, Канчельєрі, Пеллегріні, Патрік — Саррага.