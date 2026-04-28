"Россонері" продовжують боротьбу за гравця Баварії, який стане вільним агентом.

Півзахисник Баварії Леон Горецка може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного німця зацікавлений Мілан, який вже запропонував гравцеві трирічний контракт до літа 2029 року із зарплатою у розмірі п'яти мільйонів євро за сезон та плюс бонус за підписання угоди.

Також для переконання, керівництво "россонері" готове включити в контракт опцію продовження ще на один сезон.

У нинішньому сезоні Горецка, який виступає за Баварію з літа 2018 року, провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти.

Після 34 турів Мілан набрав 67 очок і посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Наполі на два бали та випереджаючи Ювентус на три пункти.