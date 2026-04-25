Італія

Відновлення триватиме щонайменше кілька тижнів.

Аталанта зазнала серйозної кадрової втрати — вінгбек Лоренцо Бернасконі, ймовірно, більше не зіграє у поточному сезоні через травму коліна.

22-річний футболіст отримав ушкодження під час півфінального матчу Кубка Італії проти Лаціо, який завершився поразкою його команди у серії пенальті. Поєдинок відбувся в Бергамо.

Після обстеження у гравця діагностували пошкодження колатеральної медіальної зв’язки правого коліна першого-другого ступеня. Точні терміни відновлення наразі не визначені, однак подібні травми зазвичай потребують щонайменше трьох тижнів лікування, тому існує висока ймовірність, що сезон для нього вже завершено.

Проблеми зі складом Аталанти цим не обмежуються. Через ушкодження також пропустив кубковий матч Ісак Хієн, і його участь у найближчому матчі Серії А проти Кальярі залишається під питанням.