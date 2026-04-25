Рішення ВАР позбавило Верону перемоги наприкінці гри.

У матчі 34-го туру Серії А Верона на своєму полі приймала Лечче. Поєдинок між командами, які ведуть боротьбу в нижній частині турнірної таблиці, завершився без забитих м’ячів — 0:0.

Гра проходила у напруженому ключі, однак жодній зі сторін так і не вдалося реалізувати свої моменти. Команди часто порушували правила, що підтверджує велика кількість попереджень з обох боків.

Розв’язка могла настати вже у компенсований час. На 90+4 хвилині Едмундссон відправив м’яч у сітку воріт Лечче, проте після перегляду повтору за допомогою ВАР арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

У підсумку команди розписали нульову нічию, так і не зумівши визначити сильнішого у цьому протистоянні.



Верона — Лечче 0:0

Верона: Монтіпо — Нельссон, Белла-Кочап (Валентіні, 51), Едмундссон — Бельгалі (Лірола, 87), Акпа-Акпро (Сарр, 63), Гальярдіні, Бернед (Вермешан, 87), Фресе — Суслов (Ловрич, 62), Бові

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Жан, Галло — Кулібалі, Рамадані — П'єротті (Камарда, 90), Гандельман (Нгом, 60), Банда (Ндрі, 80) — Штулич (Шеддіра, 60)

Попередження: Акпа-Акпро, Валентіні — Кулібалі, Рамадані, Шеддіра, Ндрі, Вейга