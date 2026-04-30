Лондонський клуб уникнув поразок у 13-ти останніх матчах найпрестижнішого єврокубка.

Арсенал повторив рекордну для себе серію без поразок у Лізі чемпіонів/Кубку європейських чемпіонів, передає OptaJoe.

Атлетіко Мадрид — Арсенал 1:1 Відео голів та огляд матчу 29.04.2026

Вчорашній поєдинок з Атлетіко в Мадриді став для лондонців у рамках турніру 13-м поспіль, в якому їм удалося уникнути невдачі. Відповідна безпрограшна серія стартувала в першому турі основного етапу ЛЧ-2025/26.

У попередніх 13-ти дуелях підопічні Мікеля Артети тричі зіграли внічию при десяти звитягах (різниця голів — 28:6). Так само в 13-ти матчах поспіль (9В, 4Н; 15:2) Арсенал не знав смаку поразок протягом березня 2005 — квітня 2006 року, поступившись Барселоні (1:2) у фінальному протистоянні єврокубка.

Друга, домашня для лондонців очна зустріч із мадридським Атлетіко відбудеться наступного вівторка, 5 травня.