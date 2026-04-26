Команда Ківу не втримала комфортну перевагу.

Інтер змушений ще зачекати на оформлення Скудетто після нічиєї з Торіно (2:2) у матчі 34-го туру Серії А, в якому міланці втратили перевагу у два м’ячі.

Команда Ківу впевнено розпочала зустріч і контролювала гру в першому таймі. Рахунок відкрив Маркус Тюрам після точного навісу Федеріко Дімарко, для якого цей асист став рекордним у сезоні — 17-м у чемпіонаті.

Після перерви нерадзуррі подвоїли перевагу: Янн Біссек головою замкнув ще одну подачу Дімарко, оформивши комфортні 2:0. Здавалося, питання переможця зняте, однак Торіно зумів повернутися в гру.

Спершу Джованні Сімеоне скоротив відставання ефектним голом після швидкої комбінації, а згодом господарі отримали пенальті після перегляду VAR. Нікола Влашич упевнено реалізував удар, встановивши підсумкові 2:2.

Торіно — Інтер 2:2

Голи: Сімеоне, 70, Влашич, 79 - Тюрам, 23, Біссек, 61

Торіно: Палеарі — Коко (Маріануччі, 53), Ісмайлі, Ебосс — Лазаро, Ільхан, Гінейтіс (Казадеї, 67), Обрадор — Влашич — Сімеоне, Адамс

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Аугусто — Дарміан (Діуф, 81), Барелла, Сучич (Мхітарян, 80), Зелінські, Дімарко (Думфріс, 81) — Тюрам, Бонні (Еспозіто, 54)

Попередження: Діуф