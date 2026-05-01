Капітан "містян" віддає пріоритет переходу до каталонського гранда, проте туринський Ювентус уже підготував для португальця вигідну пропозицію на випадок невдачі з "синьо-гранатовими".

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прагне продовжити кар'єру в Барселоні, але розглядає і запасні варіанти. Португалець надав пріоритет "синьо-гранатовим" і чекає на конкретні кроки від іспанського клубу.

Попри це, у боротьбі за гравця залишається Ювентус. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, "стара синьйора" запропонувала хавбеку контракт за схемою "2+1" із конкурентною заробітною платою. Найімовірніше, футболіст розпочне перемовини з туринцями, якщо його перехід до Барселони зірветься.

Оскільки Бернарду Сілва не збирається продовжувати чинну угоду з Манчестер Сіті, у сезоні-2025/26 він зможе приєднатися до нового клубу на правах вільного агента. Наразі майбутнє капітана англійської команди залежить від фінансових можливостей каталонців та оперативності їхніх дій на трансферному ринку.

