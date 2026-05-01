Італія

Хорватський ветеран не бажає завершувати кар'єру.

Хорватський півзахисник Лука Модрич схиляється до пролонгації угоди з Міланом.

Як повідомляє італійське видання La Gazzetta Dello Sport, на таке рішення гравця може вплинути небажання завершувати професійні виступи передчасно через пошкодження. Модрич прагне поставити крапку в іграх за "россонері" не на ношах, а під оплески рідного стадіону.

Для футболіста Мілан завжди був особливим клубом, адже він виріс на грі свого співвітчизника Звоніміра Бобана. Очікується, що хорват підпише новий контракт, якщо до літа не завадять форс-мажорні обставини, зокрема можливі травми під час виступів на чемпіонаті світу.

У сезоні-2025/26 досвідчений хавбек залишається важливою фігурою в роздягальні італійського гранда. Попри чутки в пресі, остаточне рішення залежатиме від фізичного стану гравця наприкінці поточної кампанії.