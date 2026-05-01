Італія

Маттіа Перін налаштований змінити клубну прописку в літнє міжсезоння, оскільки прагне отримувати більше ігрового часу, ніж має у складі туринського гранда.

Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін планує залишити команду після завершення поточної кампанії. 33-річний футболіст незадоволений роллю запасного та прагне регулярно виходити на поле. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, саме бажання отримати статус основного воротаря є головною причиною його налаштованості на трансфер у міжсезоння.

У сезоні-2025/26 Маттіа Перін провів 13 матчів за "стару синьйору" в усіх турнірах, у яких пропустив 16 голів та чотири рази зберіг ворота в недоторканності. Чинний контракт італійця з туринським клубом розрахований до середини наступного року.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість досвідченого воротаря у 2 мільйони євро.

