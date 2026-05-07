Колишній керманич мадридського Реала може продовжити кар'єру в лондонському клубі, попри інтерес з боку італійських грандів у минулому.

Колишній головний тренер Реала Хабі Алонсо готовий розглянути пропозицію Челсі. Про це повідомив італійський журналіст Карло Пеллегатті.

За його словами, Мілан розглядав кандидатуру іспанця як альтернативу Аллегрі кілька місяців тому, проте наразі фахівець, схоже, збирається очолити лондонський клуб. Нагадаємо, що Хабі Алонсо очолював "вершкових" з літа 2025 року по січень 2026 року. Його відхід супроводжувався чутками про розбіжності з керівництвом мадридців та гравцями команди.

Наразі Челсі залишається без постійного головного тренера після того, як у квітні "сині" звільнили Ліама Росеньйора.

