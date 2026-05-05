Італійський клуб активує опцію трансферу данського форварда незалежно від виходу в Лігу чемпіонів.

Нападник збірної Данії Расмус Гойлунн стане повноцінним гравцем Наполі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо. За його інформацією, неаполітанський клуб планує активувати опцію викупу, передбачену орендною угодою з Манчестер Юнайтед.

Минулого літа Наполі орендував 23-річного форварда за 6 мільйонів євро з опцією викупу за 44 мільйони, яка мала автоматично спрацювати у разі виходу клубу до Ліги чемпіонів. Однак у клубі вирішили не чекати формального виконання умови.

Попри те, що команда Антоніо Конте ще не гарантувала собі місце в Лізі чемпіонів, у керівництві задоволені виступами нападника та планують повноцінний трансфер.

У нинішньому сезоні Гойлунн провів 41 матч у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 6 результативних передач.