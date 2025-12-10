Іспанія

Захисник не планує продовжувати контракт з "вершковими" після завершення сезону.

Центральний захисник мадридського Реала Давід Алаба покине команду після завершення сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 33-річний австрієць не планує продовжувати трудовий договір з клубом, термін якого спливає у червні 2026 року.

Алаба виступає за Реал з 2021 року. У нинішньому сезоні він з'явився на полі лише у чотирьох зустрічах у всіх турнірах і не відзначився результативними діями. Наразі захисник продовжує відновлюватися після отриманої травми.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість Алаби становить чотири мільйони євро.

