Іспанія

Захисник Реала прокоментував свої кондиції.

Австрійський центральний захисник мадридського Реала Давід Алаба останніми роками страждав від серії важких травм, тому зрештою на його рахунку не назбиралось і 600 хвилин на полі в 14 матчах минулого сезону.

33-річний виконавець таким чином під час літнього трансферного вікна вважався одним із претендентів на відхід із клубу, однак у останньому інтерв’ю спростував усі чутки довкола себе.

"Я вже достатньо довго у футболі, щоб чутки стали частиною мого життя. На щастя, це речі, на яких я не зациклююся надто довго, і я багато сміявся, бо нічого з цього не було правдою. Усе це була брехня.

Зараз я почуваюсь добре та останнім часом я досяг значного прогресу. Думаю, я міг би зіграти 90 хвилин за національну збірну, хоча не знаю, чи це мало б сенс. Побачимо, як я почуватимусь у наступних іграх. Моя мета — грати у футбол", — заявив австрійський виконавець.

Загалом за Реал Алаба відіграв 116 матчів, забив п’ять голів та віддав дев’ять гольових передач, починаючи з літа 2021 року.