Італія

Форвард готовий прийняти зниження зарплати заради продовження співпраці.

Нападник Рома Пауло Дібала має намір продовжити виступи за римський клуб. За інформацією джерел, 32-річний форвард зацікавлений у пролонгації контракту з "вовками", які вже запропонували йому нову угоду до 2027 року. При цьому вона передбачає зниження заробітної плати гравця.

Водночас інтерес до аргентинця зберігає Бока Хуніорс, однак остаточне рішення щодо свого майбутнього Дібала планує ухвалити після завершення сезону.

У поточній кампанії форвард провів 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та чотирма результативними передачами.

Наразі Рома посідає п’яте місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 64 очки. У наступному турі команда Джан П’єро Гасперіні 10 травня зіграє проти Парми.