Австрійський захисник, як очікується, стане вільним агентом влітку.
Давід Алаба, Getty Images
21 лютого 2026, 13:53
Захисник мадридського Реала Давід Алаба ухвалив рішення покинути поточний клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 33-річний футболіст буде доступний на ринку як вільний агент. Контракт гравця з Реалом спливає 30 червня 2026 року, і сторони не планують продовжувати співпрацю.
Алаба приєднався до мадридців улітку 2021 року на правах вільного агента після відходу з Баварії.
У поточному сезоні австрієць провів 10 матчів у всіх турнірах, відігравши 240 хвилин, але результативними діями не відзначився. Влітку досвідчений захисник зможе самостійно обрати новий етап своєї кар’єри.