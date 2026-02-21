Іспанія

Австрійський захисник, як очікується, стане вільним агентом влітку.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба ухвалив рішення покинути поточний клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 33-річний футболіст буде доступний на ринку як вільний агент. Контракт гравця з Реалом спливає 30 червня 2026 року, і сторони не планують продовжувати співпрацю.

Алаба приєднався до мадридців улітку 2021 року на правах вільного агента після відходу з Баварії.

У поточному сезоні австрієць провів 10 матчів у всіх турнірах, відігравши 240 хвилин, але результативними діями не відзначився. Влітку досвідчений захисник зможе самостійно обрати новий етап своєї кар’єри.