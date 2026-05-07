Нападника міланського Інтера Маркуса Тюрама визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця 28-річний француз провів чотири матчі у чемпіонаті, в яких забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.

У боротьбі за нагороду Маркус випередив Несту Ельфежа (Парма), Себастьяно Еспозіто (Кальярі), Ніколу Крстовича (Аталанта), Доніелла Малена (Рома) та Кеннета Тейлора (Лаціо).

Цього сезону Тюрам провів 42 матчі, в яких забив 18 голів та віддав сім гольових передач.

Нагадаємо, за підсумками минулого 35 туру Інтер достроково завоював Скудетто, обігравши Парму (2:0).