Ганський захисник отримав серйозну травму на початку сезону.
Тарік Лемпті, Getty Images
12 травня 2026, 12:22
Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Таріка Лемпті.
Керівництво "фіалок" та 25-річний ганський футболіст вирішили достроково розірвати контракт за обопільною згодою сторін.
Лемпті перебрався до Фіорентини минулого літа за три мільйони євро з Брайтона. Він встиг провести лише два матчі, в яких відіграв 25 хвилин, після чого отримав травму хрестоподібної зв'язки коліна.
За два тури до фінішу сезону Фіорентина набрала 38 очок і посідає 15 місце у Серії А.