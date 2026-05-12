Італія

Ганський захисник отримав серйозну травму на початку сезону.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Таріка Лемпті.

Керівництво "фіалок" та 25-річний ганський футболіст вирішили достроково розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Лемпті перебрався до Фіорентини минулого літа за три мільйони євро з Брайтона. Він встиг провести лише два матчі, в яких відіграв 25 хвилин, після чого отримав травму хрестоподібної зв'язки коліна.

За два тури до фінішу сезону Фіорентина набрала 38 очок і посідає 15 місце у Серії А.