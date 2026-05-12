Досвідчений фахівець не виключає повернення до роботи на рівні національних команд після відходу з Роми.

Італійський тренер Клаудіо Раньєрі готовий розглянути можливість роботи зі збірною Італії. Про це повідомляє Sky Sports.

74-річний фахівець зізнався, що раніше відмовився від пропозиції через зайнятість у Ромі, однак тепер відкритий до переговорів.

"Я сказав «ні» збірній Італії раніше, бо вже мав роботу в Ромі й не міг поєднувати дві посади одночасно. Зараз я вільний, тому якщо хтось зателефонує — чому б і ні? Ніколи не кажи "ніколи". Коли тебе кличе твоя країна, ти просто відповідаєш "так", — заявив Раньєрі.

Наприкінці квітня італієць залишив посаду радника правління Роми, яку обіймав із літа 2025 року.

За свою кар’єру Раньєрі працював із Челсі, Інтером, Наполі, Лестером, Монако, Атлетіко, Фіорентиною та низкою інших клубів, а також очолював збірну Греції.

Нагадаємо, збірна Італії не змогла пробитися на чемпіонат світу-2026, поступившись Боснії і Герцеговині у стикових матчах. Після цього Дженнаро Гаттузо був звільнений з посади головного тренера.