Італія

Головний тренер туринців наполягає на продовженні угоди з сербським нападником, чий контракт зі "старою синьйорою" добігає кінця.

Контракт Душана Влаховича з Ювентусом закінчується наприкінці наступного місяця. Сторони тривалий час ведуть перемовини, проте певні умови нової угоди досі залишаються неврегульованими.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, керманич команди Лучано Спаллетті вважає серба ключовою постаттю свого проєкту та активно тисне на керівництво щодо пролонгації договору. Найближчим часом запланована чергова зустріч між представниками гравця та клубу для пошуку компромісу.

За розвитком подій уважно стежить мюнхенська Баварія. Німецький гранд розглядає можливість підписати 26-річного футболіста у статусі вільного агента, якщо той не зможе домовитися з туринцями.

Нагадаємо, що Ювентус проведе матч проти Фіорентини у неділю, 17 травня, о 13:30.