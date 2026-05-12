Аргентинський форвард планує залишитися в Ромі та готовий піти на поступки щодо фінансових умов нового контракту.

Нападник Пауло Дібала виявив бажання продовжити виступи за Рому в наступному сезоні. Про це у соціальних мережах повідомляє журналіст Ніколо Скіра. За даними джерела, аргентинець готовий до значного скорочення заробітної плати, щоб залишитися в стані "вовків".

Наразі керівництво римського клубу ще не зробило офіційної пропозиції футболісту. Нагадаємо, що Пауло захищає кольори Роми з літа 2022 року, а термін його чинної угоди спливає вже наприкінці червня 2026-го. Ринкова вартість гравця на цей момент оцінюється у п'ять мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Дібала взяв участь у 20 поєдинках Серії А, у яких відзначився двома забитими м'ячами та трьома результативними передачами.

