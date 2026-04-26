Команда Фабрегаса продовжує боротьбу за єврокубкові місця.

Комо впевнено переміг Дженоа з Маліновським (2:0)

На початку гри гості вийшли вперед. Дувікас головою замкнув подачу від Да Куньї. По перерві ларіанці подвоїли перевагу. Знову завдяки удару головою. Батуріна продерся по флангу, виконав подачу на одинадцятиметрову позначку, Какере скоригував мʼяч на дальню стійку, а Діао впритул розстріляв голкіпера.

На 70-й хвилині у складі господарів зʼявився Маліновський, але допомогти відіграти бодай один гол український півзахисник не зміг. У підсумку Комо без проблем долає Дженоа та піднімається на 5-те місце, маючи у своєму активі 61 пункт. Грифони залишаються 14-ми з 39 очками.

Дженоа - Комо 0:2

Голи: Дувікас, 10, Діао, 68

Дженоа: Бейлов (Леалі, 46) — Маркандаллі, Естігор, Отоа (Мессіас, 57), Васкес — Сабеллі (Корне, 81), Френдруп, Аморім (Маліновський, 70), Еллертссон — Олівейра, Ехатор (Коломбо, 70)

Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Карлос (Кемпф, 57), Вальє — Перроне, Да Кунья — Діао (Мората, 81), Пас (Какере, 46), Батурина (Кюн, 90) — Дувікас (Ван дер Бремпт, 81)

Попередження: Мессіас — Карлос, Діао, Кемпф