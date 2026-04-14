Італія

Український хавбек може підписати нову угоду до 2028 року.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський веде переговори з Дженоа щодо продовження контракту.

За інформацією Tuttomercatoweb, сторони близькі до узгодження нової угоди, яка може бути розрахована ще на два роки — до літа 2028-го. Чинний контракт футболіста спливає вже цього червня, однак клуб зацікавлений у подальшій співпраці.

У Дженоа високо оцінюють внесок 32-річного українця, який залишається важливою фігурою не лише на полі, а й у роздягальні команди.

Також зазначається, що Маліновський сформував ефективний дует у центрі поля разом із данським півзахисником Мортеном Френдрупом у команді під керівництвом Даніеле Де Россі.

Нагадаємо, раніше Руслан Маліновський відзначився голом у матчі 32-го туру проти Сассуоло, відкривши рахунок і довівши свій бомбардирський рахунок у Дженоа до 10 м’ячів. У поточному сезоні Серії А це вже його шостий гол.