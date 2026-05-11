Український півзахисник може провести прощальні матчі за клуб.

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі прокоментував підготовку команди до двох останніх матчів сезону та згадав українського півзахисника Руслана Маліновського.

"До ігор потрібно готуватися, знаходити правильну та здорову мотивацію. Ми дозволимо Маліновському попрощатися зі своїми вболівальниками, дамо зіграти тим, хто грав трохи менше, але решта матиме більше мотивації, ніж ми. Ми маємо поважати свою роботу, у нас є додатковий вихідний, іноді влаштовуємо вечірки з піцою, це нормально, але ми гратимемо серйозно", — сказав Де Россі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес до Маліновського з боку Трабзонспора. Турецький клуб розглядає можливість підписання хавбека на правах вільного агента. Контракт українця з Дженоа завершується 30 червня, а сторони раніше зіткнулися з труднощами під час переговорів про продовження угоди. Остаточне рішення щодо майбутнього гравця ще не ухвалене.

У нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів за Дженоа 34 матчі у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі.

Після 35 турів Дженоа посідає 14-те місце в Серії А та вже гарантувала собі збереження прописки в еліті. Наступний матч команда Де Россі проведе 17 травня проти Мілана.