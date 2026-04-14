Український хавбек не зіграє у 33-му турі Серії А після жовтої картки у переможному матчі із Сассуоло.

У неділю, 19 квітня, відбудеться матч 33-го туру Серія А, у якому зустрінуться Піза та Дженоа. Початок поєдинку — о 19:00 за київським часом.

У цій зустрічі "грифонам" не допоможе півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який пропустить матч через дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

У попередньому турі Дженоа обіграла Сассуоло (2:1), а 32-річний хавбек відзначився забитим м’ячем, однак отримав попередження, яке стало для нього фатальним у контексті наступної гри.

У нинішньому сезоні Маліновський провів 31 матч, у яких забив шість голів і віддав три результативні передачі, неодноразово приносячи команді важливі очки.

Наразі Дженоа посідає 13-те місце у турнірній таблиці, маючи 36 балів. Команда Даніеле Де Россі випереджає зону вильоту на дев’ять очок.